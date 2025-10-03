На Донеччині ворожий FPV-дрон убив французького журналіста Антоні Лаллікана

4 окрема важка механізована бригада повідомила, що вранці 3 жовтня поблизу Дружківки, Донецької області, під час прицільного удару російського FPV-дрона був вбитий французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом із ним працював журналіст і фотограф видання Kyiv Independent, член Української асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко, який отримав поранення — наразі його стан стабільний.

У повідомленні бригади підкреслено, що обидва журналісти були в бронежилетах з написом «PRESS», тобто чітко ідентифіковані як медійники. 4-та бригада висловлює глибоке співчуття родичам і близьким Лаллікана та сподівається на швидке одужання Іванченка.

За словами голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, інцидент стався близько 9:20 ранку біля Дружківки і став уже третьою загибеллю французького журналіста на території України під час війни.

Антоні Лаллікану було 38 років. Він працював із відомими французькими медіа — зокрема з Le Monde, Le Figaro, Der Spiegel та іншими виданнями.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні у березні 2022 року він переїхав у нашу країну й активно документував наслідки війни, переважно на Донеччині та в регіонах бойових дій. Лаллікан мав військову акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з провідними французькими та міжнародними медіа.

Вважався одним із нечисленних іноземних журналістів, які працювали безпосередньо у зоні бойових дій на сході України, встановлюючи візуальний зв’язок між тим, що відбувається тут, і світом за межами фронту.