На Донеччині російський військовий розстріляв мирного мешканця

На Донеччині військовослужбовець армії РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватись з селища Удачне.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Відео інциденту з’явилося в одному з Telegram-каналів. На ньому видно, як цивільний чоловік іде узбіччям дороги, тримаючи в руках валізу з речами. У цей момент окупант, перебуваючи в засідці у зруйнованій будівлі, відкрив прицільний вогонь з автоматичної зброї.

Досудове розслідування проводить СБУ. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину та причетних осіб.

Зазначається, що це вже третій зафіксований випадок навмисного вбивства цивільних з боку армії РФ на території Донеччини з початку 2025 року.