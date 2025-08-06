        Кримінал

        На Донеччині російський військовий розстріляв мирного мешканця

        Федір Олексієв
        6 Серпня 2025 10:11
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        На Донеччині військовослужбовець армії РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватись з селища Удачне.

        Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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        Відео інциденту з’явилося в одному з Telegram-каналів. На ньому видно, як цивільний чоловік іде узбіччям дороги, тримаючи в руках валізу з речами. У цей момент окупант, перебуваючи в засідці у зруйнованій будівлі, відкрив прицільний вогонь з автоматичної зброї.

        Досудове розслідування проводить СБУ. Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину та причетних осіб.

        Зазначається, що це вже третій зафіксований випадок навмисного вбивства цивільних з боку армії РФ на території Донеччини з початку 2025 року.


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