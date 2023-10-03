На Донеччині потяг наїхав на російський ЗРК

На тимчасово окупованій частині Донецької області потяг наїхав на російський комплекс протиповітряної оборони «Стрела-10».

Внаслідок цього 3 російських військових загинули ще 2 отримали поранення.

Про це у вівторок 3 жовтня повідомив Telegram-канал ASTRA.

За даними джерел каналу, інцедент відбувся напередодні вночі на залізничному перегоні Єнакієво-Вуглегірськ.

За попередніми даними, водій ЗРК «Стрела-10» окупаційної армії РФ, рухався у складі військової колони, але в якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав із мосту та потрапив під вантажний потяг.