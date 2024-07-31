На Дніпропетровщині затримали неповнолітніх паліїв військових автівок

На Дніпропетровщині затримали двох підлітків за підозрою у підпалі автомобілів військового та волонтера.

Про це повідомили в обласній поліції.

Автівки підпалили 26 червня та 4 липня у Кам’янському. Вогнем пошкоджені передні частини автомобілів – моторний відсік, капот та фари. З місць злочинів правоохоронці вилучили речові докази, за якими провели ряд судових експертиз.

За підозрою у вчинені підпалів затримали 17-річних хлопця та дівчину. За даними слідства, напередодні скоєння злочинів вони купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі – палили військові автомобілі.

Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 27, частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Їм може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють замовників злочину та перевіряють версію вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ.