На Дніпропетровщині військові РФ атакував енергетичний обʼєкт

Вночі 26 лютого під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Групи ДТЕК.

“Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу”, – йдеться в повідомленні.

За даними Дніпропетровської ОВА, ввечері 25 лютого та вночі 26 лютого на у Дніпропетровській області підрозділи ПвК “Схід” збили чотири ворожі безпілотники.

“Агресор не припиняє атакувати Нікопольщину. По райцентру вдарив дронами-камікадзе. Пошкоджені авто. Загиблих і постраждалих немає”, – написав начальник ОВА Сергій Лисак.