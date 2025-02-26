Суспільство

На Дніпропетровщині військові РФ атакував енергетичний обʼєкт
26 Лютого 2025 09:54
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Рятувальники на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС
Рятувальники на місці пожежі / Фото архівне: ДСНС

Вночі 26 лютого під час масованої атаки російські окупанти влучили в  обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Групи ДТЕК.

“Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу”, – йдеться в повідомленні.

За даними Дніпропетровської ОВА, ввечері 25 лютого та вночі 26 лютого на у Дніпропетровській області підрозділи ПвК “Схід” збили чотири ворожі безпілотники.

“Агресор не припиняє атакувати Нікопольщину. По райцентру вдарив дронами-камікадзе. Пошкоджені авто. Загиблих і постраждалих немає”, – написав начальник ОВА Сергій Лисак.


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