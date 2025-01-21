На Дніпропетровщині у матері зниклого безвісти військового вкрали 870 тис. гривень

У Дніпропетровській області у місті Самар затримано 26-річного чоловіка за викрадення понад 870 тисяч гривень з картки матері безвісти зниклого військового. Зловмисник отримав доступ до мобільного додатку та заволодів державними виплатами, призначеними жінці.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, 6 листопада 67-річна потерпіла повідомила, що після отримання виписки з банку за своєю карткою для нарахувань вона виявила відсутність значної суми коштів.

Під час слідства правоохоронці встановили, що наприкінці літа 2023 року, жінка звернулася до чоловіка своєї подруги про допомогу встановити та налаштувати інтернет-банкінг у своєму телефоні.

“Чоловік не відмовив, але його вразили суми надходжень й він вирішив таємно вчинити злочин. Щоб не привертати увагу, знайомий вигадував різні приводи скористатися телефоном потерпілої, коли та приходила в гості”, – розповіли в поліції.

Маючи логін та пароль, зловмисник щоразу перераховував від 5 до 40 тисяч гривень на свої рахунки. Слідчі встановили 41 факт викрадення коштів з картки потерпілої протягом року.

16 січня під час проведення обшуку вдома у затриманого поліцейські виявили гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, фіскальні чеки на придбання золотих виробів та меблів.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею “Крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану” Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.