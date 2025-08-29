        Суспільство

        На Дніпропетровщині російські БпЛА атакували будинки та підприємство: двоє загиблих

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 09:06
        Пожежа на місці російського обстрілу / Фото: ДСНС
        Уночі 29 серпня через атаку БпЛА на Дніпропетровську область загинули двоє людей. Ще двоє зазнали травм та були госпіталізовані.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У Дніпрі внаслідок російських ударів зазнали поранень двоє чоловіків. На місці обстрілу спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

        У Синельниківському районі в житловому секторі загинули двоє людей. Згорів будинок площею близько 100 кв. м. Також зафіксоване займання на одному з підприємств району.

        До ліквідації наслідків атак були залучені 38 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС.

        Рятувальники на місці обстрілу / Фото: ДСНС

