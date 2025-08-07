        Кримінал

        На Дніпропетровщині голова благодійного фонду торгував гуманітарними авто через TikTok

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 15:40
        У Кривому Розі затримали торговців гуманітарними авто / Фото: Спецпрокуратура Східного регіону
        У Кривому Розі затримали голову благодійного фонду та його підлеглого, які продавали автівки, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ. Фігуранти рекламували машини через TikTok та збували їх на паркінгах.

        Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону.

        За даними слідства, підозрювані, під виглядом волонтерської діяльності для Збройних Сил України, організували ввезення легкових автомобілів на територію України як гуманітарної допомоги.

        “Достовірно знаючи про призначення цих транспортних засобів, вони використовували їх для продажу з метою власного збагачення. Для залучення клієнтів фігуранти створили акаунт у соціальній мережі TikTok, де рекламували автомобілі, а також демонстрували їх на паркувальних майданчиках”, — розповіли в прокуратурі.

        Задокументовано реалізацію чотирьох гуманітарних автомобілів для ЗСУ на загальну суму 20 000 доларів.

        Обох фігурантів затримано. Голові благодійного фонду та його підлеглому  повідомлено про підозру за збут гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку — ч. 3 ст. 201-2 КК України.

        Затримання торговців гуманітаркою / Фото: Спецпрокуратура Східного регіону

