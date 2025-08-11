На Дніпропетровщині депутат організував мережу підпільних гральних автоматів

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Павлоградської райради Дніпропетровської області та двом його спільникам у незаконній організації азартних ігор. Ділки створили мережу підпільних гральних автоматів у кількох містах області, маскуючи їх під термінали самообслуговування.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, депутат Павлоградської районної ради — чинний адвокат — та двоє місцевих жителів організували мережу підпільних гральних автоматів на території Дніпра, Самара, Кам’янського, Синельникового та Нікополя.

“Підозрювані облаштовували під виглядом платіжних терміналів самообслуговування гральні автомати у приміщеннях кафе та магазинів. Отримані від грального бізнесу кошти ділки розподіляли між собою”, — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили термінали, комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони, гроші.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 КК України — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена за попередньою змовою групою осіб.