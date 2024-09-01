Суспільство

На Десні зібрали вже 18 тонн загиблої риби
1 Вересня 2024 12:56
читать на русском →
екологія
Мор риби в Сеймі / Скріншот з відео

У суботу продовжувалися заходи з локалізації та ліквідації наслідків забруднення річки Десна. Наразі здійснюється штучна аерація водойм, спрямована на насичення їх киснем. Це має на меті посилити дію внесених бактерій та покращити якість води.

Про це повідомили в пресслужбі Міндовкілля.

“Основні заходи здійснюються в Чернігівській області, зокрема у селах Макошине та Максаки. Також продовжується збір та захоронення загиблої риби, зокрема на сьогодні у Сумській області зібрано понад 12 тонн, а в Чернігівській області – 6 тонн”, – йдеться у повідомленні відомства.

Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до с. Кладьківка Чернігівської області. Держекоінспекція та Держводагентство за останню добу відібрали 26 проб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. Загалом лише за останні чотири доби відібрано майже 100 проб та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Також державні екологічні інспектори та представники Держпродспоживслужби у Сумській області провели відбір проб грунтової води з шахтних колодязів. Про їх результати буде повідомлено додатково.

Крім того, на Чернігівщині продовжуються заходи з розʼяснювальної роботи серед населення щодо заборони купання та ловлі риби.

“Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у Чернігівській та Сумській областях. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини. Фактів торгівлі рибою, що зазнала загибелі в р. Сейм, не виявлено”, – заявили в Міндовкілля.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Вересня 2024 16:40

Окрім Харкова, ворог завдав ударів по Чугуївському району
1 Вересня 2024 16:13

NYT: Поки Україна оплакує смерть пілота, катастрофа F-16 залишається загадкою
1 Вересня 2024 15:34

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову збільшилася до 30
1 Вересня 2024 14:57

Протягом трьох місяців у Харкові планують побудувати ще три підземні школи
1 Вересня 2024 14:35

Кількість постраждалих у Харкові зросла до щонайменше 25
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки