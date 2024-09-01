На Десні зібрали вже 18 тонн загиблої риби

У суботу продовжувалися заходи з локалізації та ліквідації наслідків забруднення річки Десна. Наразі здійснюється штучна аерація водойм, спрямована на насичення їх киснем. Це має на меті посилити дію внесених бактерій та покращити якість води.

Про це повідомили в пресслужбі Міндовкілля.

“Основні заходи здійснюються в Чернігівській області, зокрема у селах Макошине та Максаки. Також продовжується збір та захоронення загиблої риби, зокрема на сьогодні у Сумській області зібрано понад 12 тонн, а в Чернігівській області – 6 тонн”, – йдеться у повідомленні відомства.

Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до с. Кладьківка Чернігівської області. Держекоінспекція та Держводагентство за останню добу відібрали 26 проб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. Загалом лише за останні чотири доби відібрано майже 100 проб та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Також державні екологічні інспектори та представники Держпродспоживслужби у Сумській області провели відбір проб грунтової води з шахтних колодязів. Про їх результати буде повідомлено додатково.

Крім того, на Чернігівщині продовжуються заходи з розʼяснювальної роботи серед населення щодо заборони купання та ловлі риби.

“Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у Чернігівській та Сумській областях. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини. Фактів торгівлі рибою, що зазнала загибелі в р. Сейм, не виявлено”, – заявили в Міндовкілля.