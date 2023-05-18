На деокупованій Харківщині вчителі від початку року не отримують зарплати

П’ятий місяць без зарплат – на Харківщині вчителі семи громад із січня не отримують грошей. Документи на виплати посадовці мали подати наприкінці вересня, утім, у звільнених селах тоді ще не було світла та зв’язку, документи подали з великим запізненням. У субвенцію, яку формував уряд, зарплати понад тисячі вчителів, також не увійшли, кажуть освітяни. Без грошей вони й далі навчають дітей та ще й примудряються допомагати війську, йдеться в сюжеті ТСН.

У селищі Великий Бурлук, що за 10 кілометрів від Росії, вчитись у школі за партами – надто небезпечно, тож заняття у другокласників з математики на дитячому майданчик. Ракета долітає сюди за лічені хвилини, тож вчителі займаються з дітьми на вулиці, поруч із підвалом. “Навчання організовується, але в більшості це усне навчання. А якщо з математики – ми беремо палички і пишемо відповіді на пісочку”,- каже вчителька Ольга Василенко.

Як і її колеги, пані Ольга від початку року без зарплати. Окуповане селище збройні сили звільнили 11 вересня. Ще місяць тут чекали, коли енергетики відновлять живлення і зв’язок. А щоби держава виділила кошти на зарплати освітянам на наступний рік – потрібно було надати документи до кінця вересня, коли формувався бюджет. Педагоги – не встигли. “І довго розшукували дітей і документацію, бо у нас тут була присутня інша школа, коли нас тут не було. Може треба було десь виїздити. Чи там десь подавати і все. Ну, не мали ми такої змоги”, – каже директорка школи Алла Скидан.

В кабінетах і досі лежать російські підручники та рюкзаки з емблемою «Единая Россия» – це докази у кримінальних справах. Більшість педагогів відмовлялась спрівпрацювати з окупантами, утім, були і зрадники. Це ще одна причина затримки подання документації – директори оновлювали списки вчителів, які залишились вірними Україні.

Через затримку звітності п’ятий місяць вчителі працюють без грошей. “Діти ж не винні, що ми не отримуємо заробітну плату. Навіть думки у мене не виникало, що ми не будемо виходити”, – додають викладачі.

Занять не пропускають і ще встигають допомагати війську – Хтось плете маскувальні сітки, а директорка школи щойно завершила урок і готує обіди військовим.

У грудні була остання зарплата вчителів, вони навіть скидалися на “Старлінк” захисникам. Нині ж грошей ледь вистачає, аби сплатити комунальні. Виручають городи, а ще кози, кури та гуси – в кого вони є. “Ось останній місяць вже в мене не було коштів заплатити за газ. І мені вже телефонують кожного дня, що ми вам відімкнемо газ”, – каже одна із вчительок.

“У мене чоловік отримує заробітну плату. Слава Богу чоловік отримує. Так і викручуємся”, – додає її колега.

Без грошей в регіоні загалом понад тисяча вчителів звільнених громад. Коли вони отримають зарплати – точних термінів ніхто не називає. Хоча з області у Міносвіти відправили відповідне подання. “Зараз є проєкт постанови, він вже на завершальному етапі. Буде виділено необхідний обсяг освітньої субвенції, залишилась справа за урядом. На найближчому, я сподіваюсь, засіданні уряду буде прийнята постанова і надійдуть гроші до громад”, – каже директор департаменту науки та освіти Харківської ОВА Олексій Литвинов.

Ціна питання – 10 мільйонів гривень. Саме стільки вчителям заборгувала держава.