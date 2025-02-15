На деокупованій Харківщині сапери розміновують школу, в якій росіяни влаштували штаб (фото, відео)

У Харківській області сапери зведеного загону ДСНС працюють поблизу школи в Ізюмському районі. Під час окупації будівля, ймовірно, стала штабом російського підрозділу.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Вікна у будівлі школи вибиті, дах зруйнований, а стіни посічені обстрілами. На території колишнього закладу освіти сапери знаходять танкові снаряди, підствольні та ручні гранати.

“Сьогодні ми виявили танковий постріл 125 мм в осколково-фугасній модифікації. Вибухонебезпечний предмет першої категорії. ВНП буде транспортовано на підривний майданчик, де його буде знищено”, – розповів сапер піротехнічного відділення Олександр Хавряк.