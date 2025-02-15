Харків

На деокупованій Харківщині сапери розміновують школу, в якій росіяни влаштували штаб (фото, відео)
15 Лютого 2025 17:26
читать на русском →
В Ізюмському районі сапери розміновують школу, які окупанти перетворили на штаб / Фото: ДСНС
В Ізюмському районі сапери розміновують школу, які окупанти перетворили на штаб / Фото: ДСНС

У Харківській області сапери зведеного загону ДСНС працюють поблизу школи в Ізюмському районі. Під час окупації будівля, ймовірно, стала штабом російського підрозділу.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Вікна у будівлі школи вибиті, дах зруйнований, а стіни посічені обстрілами. На території колишнього закладу освіти сапери знаходять танкові снаряди, підствольні та ручні гранати.

“Сьогодні ми виявили танковий постріл 125 мм в осколково-фугасній модифікації. Вибухонебезпечний предмет першої категорії. ВНП буде транспортовано на підривний майданчик, де його буде знищено”, – розповів сапер піротехнічного відділення Олександр Хавряк.

Розмінування школи в Ізюмському районі / Фото: ДСНС

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Лютого 2025 18:52

Зеленський прокоментував, чому не дав підписати угоду з США про рідкісноземельні метали
15 Лютого 2025 17:57

Окупанти активізувалися на кількох напрямках фронту: 176 боїв відбулося з початку доби
15 Лютого 2025 17:26

На деокупованій Харківщині сапери розміновують школу, в якій росіяни влаштували штаб (фото, відео)
15 Лютого 2025 17:06

Замість легких грошей – використання втемну і смерть: військовий прокоментував вибух у Миколаєві
15 Лютого 2025 15:44

Рятувальники розпочали розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС: у чому складність
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки