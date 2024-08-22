Суспільство

На День Прапора в Україні буде тепла і суха погода
22 Серпня 2024 21:58
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Квіти у харківському Центральному парку / Фото: CentralPark

23 серпня на День Прапора погода обіцяє бути сухою та теплою, температура повітря коливатиметься від +24 °C до +35 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У південних, східних та в більшості центральних областей втримається сильна спека – вдень +30…+35 °C.

Водночас на заході, півночі, на Вінниччині, значній частині Черкащини та Полтавщини передбачається +24…+29 °C. 

У більшості регіонів дощі не очікуються, проте увечері на Донеччині можливі локальні дощі з грозою.

У столиці прогнозується +27 °C, також можна очікувати вітер. Крім цього, 24 серпня очікується +29 °C.


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