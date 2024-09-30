Кримінал

Росіяни дронами атакували Куп’янськ: один чоловік загинув, ще один – поранений
30 Вересня 2024 13:28
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Російські окупаційні війська атакували FPV-дронами цивільне населення Купʼянська: одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний чоловік – водій авто. Його госпіталізовано до лікарні.

Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Російська армія атакує FPV-дронами цивільне населення Купʼянська / Фото: Харківська обласна прокуратура

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