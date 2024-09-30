Росіяни дронами атакували Куп’янськ: один чоловік загинув, ще один – поранений

Російські окупаційні війська атакували FPV-дронами цивільне населення Купʼянська: одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний чоловік – водій авто. Його госпіталізовано до лікарні.

Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік”, – йдеться у повідомленні.