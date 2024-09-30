Зима 2024 – 2025 обіцяє бути довгою і складною. Наперекір зусиллям енергетиків, українська енергосистема не справляється з генерацією, і блекаути триватимуть.

Автономні котли опалення є основним джерелом тепла для багатьох українських сімей. Відключення електроенергії призводять до припинення роботи кліматичного обладнання. Тривала відсутність тепла взимку – це насамперед дискомфорт для мешканців і загроза здоров’ю всіх членів вашої родини.

Комплект резервного живлення для газового, електричного або твердопаливного котла – ефективний спосіб забезпечити подачу електроенергії для домашньої техніки. Отже, попри частих і тривалих вимкненнях світла, у вашій оселі буде тепло і затишно.

Як обрати відповідний комплект резервного живлення (безперебійник) для вашого котла опалення, розповідають провідні фахівці компанії LogicPower, провідного постачальника енергосилового обладнання в Україні.

Негативні наслідки раптового і частого знеструмлення котлів опалення

Робота опалювальних котлів без джерела безперебійного живлення рано чи пізно призведе до збоїв у роботі окремого обладнання та опалювальної системи загалом:

Пошкодження електронних компонентів. Сучасні котли оснащено складними платами та датчиками, які особливо чутливі до різких відключень світла.Часте знеструмлення збільшує ризик виходу з ладу керуючих плат та інших електронних компонентів.

Сучасні котли оснащено складними платами та датчиками, які особливо чутливі до різких відключень світла.Часте знеструмлення збільшує ризик виходу з ладу керуючих плат та інших електронних компонентів. Збій у роботі циркуляційного насоса. Циркуляційний насос забезпечує рух теплоносія системою опалення. Раптове вимкнення насоса може призвести до перегріву теплообмінника і порушення роботи системи.

Циркуляційний насос забезпечує рух теплоносія системою опалення. Раптове вимкнення насоса може призвести до перегріву теплообмінника і порушення роботи системи. Замерзання системи. У зимовий час тривала відсутність електроживлення може призвести до замерзання теплоносія в трубах, що загрожує розривом трубопроводів і серйозними пошкодженнями системи опалення.

У зимовий час тривала відсутність електроживлення може призвести до замерзання теплоносія в трубах, що загрожує розривом трубопроводів і серйозними пошкодженнями системи опалення. Зменшення терміну служби котла. Часті вимкнення і подальші перезапуски обладнання призводять до швидкого зносу пальників, вентиляційних систем та інших елементів системи опалення.

Часті вимкнення і подальші перезапуски обладнання призводять до швидкого зносу пальників, вентиляційних систем та інших елементів системи опалення. Зниження ефективності опалення. Часті збої в роботі котла можуть призвести до нерівномірного розподілу тепла, зниження загальної ефективності системи опалення та збільшення витрат палива.

Часті збої в роботі котла можуть призвести до нерівномірного розподілу тепла, зниження загальної ефективності системи опалення та збільшення витрат палива. Загроза безпеці. Часті вимкнення можуть призвести до збоїв перезапуску газового котла, що створює ризик виникнення витоків газу, перегріву та вибуху системи.

Чому комплекты ДБЖ+АКБ економічне та ефективне рішення для опалювальних котлів?

Автономне живлення для газового/електричного котла забезпечує джерело безперебійного живлення (ДБЖ) з чистою синусоїдою і зовнішнім акумулятором.

Комплект резервного живлення ДБЖ + АКБ встановлюють стаціонарно і, на відміну від генератора, він не потребує постійного підключення до котла опалення. Безперебійники не потребують складного технічного обслуговування і великих експлуатаційних витрат.

ДБЖ для котла обладнано системою автоматичного перемикання на резервне живлення в разі відключення електрики. Швидкість перемикання настільки мала, що обладнання не встигне вимкнутися.

Протягом роботи від електромережі UPS для котла захищає вашу техніку від стрибків напруги та інших мережевих перешкод. Ця функція важлива для стабільної роботи системи опалення в умовах нестабільної подачі живлення.

Як вибрати найкращий комплект резервного живлення для котла опалення?

Потужність ДБЖ та ємність аккумулятора

Потужність безперебійника має відповідати потужності вашого котла з урахуванням коефіцієнта запасу, який залежить від величини пускових струмів супутнього обладнання (циркуляційний насос тощо). Для точного розрахунку необхідної потужності ДБЖ рекомендуємо звернутися за консультацією до фахівця.

Чим довше ви хочете, щоб котел працював без електромережі, тим більша ємність акумуляторної батареї вам потрібна.

Моделі комплектів резервного живлення LogicPower із зовнішнім акумулятором для котла опалення 70W

Комплект резервного живлення LP (LogicPower) ДБЖ + літієва (LiFePO4) батарея (UPS В500+ АКБ LiFePO4 410W)

Джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою має потужність 500/350 VA/W

Акумуляторна батарея забезпечує автономну подачу електроенергії протягом 4 годин.

Комплект резервного живлення LogicPower B1500 + літієва (LiFePO4) батарея 640Wh

ДБЖ із чистою синусоїдою має потужність 1500/1050 VA/W

Акумуляторна батарея забезпечує автономну подачу електроенергії протягом 6 годин.

Комплект резервного живлення LP (LogicPower) ДБЖ + літієва (LiFePO4) батарея (UPS B1000+ АКБ LiFePO4 768Wh)

Джерело безперебійного живлення має потужність 1000/600 VA/W

Акумуляторна батарея забезпечує автономне живлення газового котла протягом 8 годин.

Комплект резервного живлення ДБЖ + гелева батарея (UPS B1500 + АКБ GL 1200Wh)

Джерело безперебійного живлення для котла має потужність 1500/1050 VA/W

Гелевий (GEL) акумулятор забезпечує автономне живлення котла опалення протягом 12 годин.

Комплект резервного живлення LogicPower W1500 + літієва (LiFePO4) батарея 4096Wh

UPS (УПС) для газового котла має потужність 1000/600 VA/W

Акумулятор забезпечує резервне живлення обладнання протягом 20 годин.

Який акумулятор краще для ДБЖ літієвий (LiFePO4) чи гелевий (GEL)?

Якщо перерви між вимкненнями світла становлять 2-4 години й потрібне швидке відновлення заряду, то краще обрати літієвий акумулятор (LiFePO4). Він здатний зарядитися до 80-90% ємності протягом 1-2 годин і витримує до 7000 циклів заряд/розряд.

Якщо перерви між вимкненнями світла понад 4 години та потрібно бюджетний варіант, тоді гелевий акумулятор (GEL) буде раціональним рішенням, попри довгий час заряджання. Ресурс батареї – 1200 циклів заряд/розряд.

Фахівці компанії LogicPower готові надати безкоштовну консультацію щодо вибору надійної системи резервного живлення для вашого котла опалення та іншої техніки.