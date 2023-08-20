На День незалежності у Харкові відбудеться спеціальний показ фільму “Довбуш”

24 серпня в кінотеатрі «Мультиплекс» (ТРЦ «Нікольський», вулиця Пушкінська, 2а) покажуть прем’єру пригодницько-історичного екшену «Довбуш».

Премʼєрний захід відвідають творці та актори повнометражного художнього фільму: відомий український режисер Олесь Санін, продюсер Максим Асадчий, актори Олексій Гнатковський та Роман Ясіновський. У ході події охочі матимуть змогу поспілкуватись з творчою командою, поставити запитання, долучитися до обговорення та зробити спільне фото!

Режисер фільму Олесь Санін назвав кінострічку «історією безсмертя Довбуша в День незалежності України», адже саме 24 серпня вважається днем, коли вбили легендарного опришка.

Прем’єра «Довбуша» у Харкові — це частина великого всеукраїнського промотуру, що охопить 13 міст України.

Таймінг прем’єрного заходу в кінотеатрі Multiplex (ТРЦ «Нікольський»,):

18:00 — збір гостей

18:30 — початок показу

20:30 – Q&A з творчою командою

Станьте частиною історії Довбуша, занурьтеся в атмоферу тих часів та одними з перших дізнайтеся усі деталі створення наймасштабнішого кінопроєкту часів незалежності!

«Довбуш» — це пригодницько-історична стрічка, що оповідає легенду про однойменного карпатського опришка, який боровся за свободу волю та справедливість на своїй землі. Олекса Довбуш, ватажок карпатських повстанців-опришків, є втіленням архетипу українця із почуттям власної гідності, який не є войовничим за своєю природою і понад усе мріє про мирне, вільне та щасливе життя разом із кохано. Та коли вороги зазіхають на його свободу, він готовий пожертвувати усім, і зі зброєю в руках захистити гідність свою, свого народу і свою любов.