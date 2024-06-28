Політика

На дебатах Байден назвав Трампа “невдахою” та “лузером”
28 Червня 2024 09:46
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байден, трамп
Джо Байден / AP

Президент США Джо Байден під час дебатів назвав свого суперника Дональда Трампа “невдахою” та “лузером”.

Дебати Байдена і Трампа проходили на телеканалі CNN.

Байден під час дебатів процитував статтю з видання The Atlantic, яка вийшла у 2020 році і в якій повідомлялося, що за часів свого президентства Трамп у приватному порядку принижував загиблих американських військовослужбовців, називаючи їх “невдахами” і “лузерами”.

Чинний президент згадав свого сина Бо Байдена, ветерана війни в Іраку, який помер від раку мозку.

“Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти невдаха, ти лузер”, – сказав Байден, вказуючи на Трампа.

Своєю чергою Трамп заперечив, що робив такі заяви.

“Перш за все, це була вигадана цитата, “лузери і невдахи”. Вони її вигадали. Це було в третьосортному журналі, який провалився, як і багато з цих журналів”, – сказав Трамп.

Еск президент заявив, що Байден вигадав цю цитату і повинен вибачитися перед ним.

Байден, у свою чергу, відкинув ідею вибачатися “за що завгодно”.


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