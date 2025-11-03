На цей момент — ні: Трамп про передачу Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. Проте ситуація може змінитися.

Про це пише Reuters.

На питання про можливість передачі ракет Tomahawk Україні Трамп не відповів категорично.

Реклама

Реклама

“Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але на цей час — ні”, — сказав він.

Також Трамп прокоментував можливість використання заморожених російських активів в Європі як інструменту для переговорів.

“Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі”, — сказав Трамп.

Очільник Білого дому також поділився своєю оцінкою готовності російського диктатора Путіна закінчити війну в Україні.

“Останньої краплі не буде. Іноді треба дати їм битися. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. І для України це важко. Це важко для обох”, — сказав Трамп.