Кримінал

На чиновників «ДНР» завели справу про мародерство в Маріуполі
7 Грудня 2024 13:22
читать на русском →
днр, маріуполь
Володимир Рущак / Скриншот відео

Колишній заступник голови уряду-міністр промисловості і торгівлі «ДНР» Володимир Рущак, його помічник Сергій Голощапов, а також керівник ДУП «Торговий дім “Втормет”» Максим Солдатов стали фігурантами справи про мародерство, пише «Комерсант». Як зазначили джерела видання в силових структурах, чиновників уперше притягують до кримінальної відповідальності за мародерство.

Рущака, Голощапова і Солдатова підозрюють у «мародерстві в період збройного конфлікту або ведення бойових дій, пов’язаному з обігом на користь винного або інших осіб чужого майна в особливо великому розмірі» (п. «б» ч. 4 ст. 356.1 КК РФ). Справою займається Головне слідче управління СК Росії.

За версією слідства, гендиректор ДУП «Втормет» та «інші особи» вилучили майно заводу «Азовелектросталь» у Маріуполі на суму щонайменше 518 мільйонів рублів. Потім це майно було реалізовано через ГУП як металобрухт, а виручені гроші співучасники поділили між собою.

«Азовелектросталь» випускав залізничний транспорт, металургійне та гірничорудне обладнання. Планувалося, пише «Комерсант», що «Азовелектросталь», як і інші підприємства на території захопленого військами РФ Маріуполя, буде передано російській держкорпорції «Ростех».

Спочатку, пише «Коммерсант», було затримано главу ДУП «Втормет», а потім фігурантами справи стали Рущак і Голощапов. Фігуранти справи перебувають під вартою, на їхнє майно накладено арешт.

Володимир Рущак до 2014 року очолював Національне агентство з акредитації України. Потім він перебрався в Росію, де очолив управління Федеральної служби з акредитації по Центральному федеральному округу. Пізніше Рущак став спочатку заступником глави мінпромторгу «ДНР», а потім і міністром торгівлі самопроголошеної республіки. У 2023 році Рущак був відправлений у відставку з цієї посади.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Грудня 2024 10:20

Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії
7 Грудня 2024 13:02

Вибух у житловому будинку у Гаазі зруйнував 5 квартир, 4 людей госпіталізовано
7 Грудня 2024 12:36

Bild: Сім’я Асада вже втекла до Росії
7 Грудня 2024 11:04

“На кону п’ять міст”: Фірсов про критичну ситуацію та запеклі бої на Донеччині
7 Грудня 2024 10:02

Українські морські дрони знищили російські системи спостереження на бурових платформах у Чорному морі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
усі думки