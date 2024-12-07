На чиновників «ДНР» завели справу про мародерство в Маріуполі

Колишній заступник голови уряду-міністр промисловості і торгівлі «ДНР» Володимир Рущак, його помічник Сергій Голощапов, а також керівник ДУП «Торговий дім “Втормет”» Максим Солдатов стали фігурантами справи про мародерство, пише «Комерсант». Як зазначили джерела видання в силових структурах, чиновників уперше притягують до кримінальної відповідальності за мародерство.

Рущака, Голощапова і Солдатова підозрюють у «мародерстві в період збройного конфлікту або ведення бойових дій, пов’язаному з обігом на користь винного або інших осіб чужого майна в особливо великому розмірі» (п. «б» ч. 4 ст. 356.1 КК РФ). Справою займається Головне слідче управління СК Росії.

За версією слідства, гендиректор ДУП «Втормет» та «інші особи» вилучили майно заводу «Азовелектросталь» у Маріуполі на суму щонайменше 518 мільйонів рублів. Потім це майно було реалізовано через ГУП як металобрухт, а виручені гроші співучасники поділили між собою.

«Азовелектросталь» випускав залізничний транспорт, металургійне та гірничорудне обладнання. Планувалося, пише «Комерсант», що «Азовелектросталь», як і інші підприємства на території захопленого військами РФ Маріуполя, буде передано російській держкорпорції «Ростех».

Спочатку, пише «Коммерсант», було затримано главу ДУП «Втормет», а потім фігурантами справи стали Рущак і Голощапов. Фігуранти справи перебувають під вартою, на їхнє майно накладено арешт.

Володимир Рущак до 2014 року очолював Національне агентство з акредитації України. Потім він перебрався в Росію, де очолив управління Федеральної служби з акредитації по Центральному федеральному округу. Пізніше Рущак став спочатку заступником глави мінпромторгу «ДНР», а потім і міністром торгівлі самопроголошеної республіки. У 2023 році Рущак був відправлений у відставку з цієї посади.