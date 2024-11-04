На Чернігівщині правоохоронці викрили угрупування, яке реалізовувало автівки для ЗСУ 

Поліцейські викрили на Чернігівщині угрупування, яке торгувало автомобілями, завезеними для ЗСУ в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Чернігівській області на своєму сайті.

“Слідчі поліції Чернігівщини повідомили трьом чернігівцям про підозри у продажі автомобілів, ввезених з-за кордону у спрощеному порядку як гуманітарну допомогу ЗСУ. Організатора схеми затримали”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність групи осіб, яка тривала упродовж 2023-2024 років. За даними слідства, зловмисники налагодили схему систематичного ввезення в Україну транспортних засобів як гуманітарну допомогу.

“В подальшому вони виставляли ці автомобілі на продаж та реалізовували з метою власного збагачення. За даними слідства, організатор схеми залучив до своєї протиправної діяльності двох чернігівських підприємців”.

Підозрювані забезпечили ввезення в Україну автомобілів підвищеної прохідності, використовуючи реквізити низки благодійних фондів та громадських організацій. Позашляховики ввозилися як гуманітарна допомога, з обов’язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено”. Однак надалі члени групи проводили необхідні ремонтні роботи та передпродажну підготовку транспортних засобів, після чого виставляли їх на продаж на торгівельних майданчиках Чернігова, з одночасним поширенням відповідної реклами на інтернет-ресурсах.

“Продавши автомобіль клієнту та переконавшись в отриманні від нього коштів на спеціально відкритий банківський рахунок, чоловіки виготовляли фіктивний акт прийняття-передання транспортного засобу з використанням реквізитів благодійного фонду чи громадської організації. Покупця вони запевняли, що цей псевдо-документ є законною підставою володіння і користування придбаною автівкою”.

а даними слідства, у такий спосіб угрупування збуло щонайменше чотири позашляховики, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, та отримало незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень. Організатора оборудки поліція затримала у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції повідомили всім трьом фігурантам справи про підозри у продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.