На Черкащині спіймали диверсанта, який підпалював електропідстанції

Служба безпеки затримала диверсанта, який за завданням розвідки РФ вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів на Черкащині.

Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району, повідомляє СБУ.

“Ворожим агентом виявився 20-річний місцевий житель, який шукав “легких грошей” в інтернеті. У разі знищення “цілей”, спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику гроші, які мали надходити на його банківську картку”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.