Кримінал

На Черкащині спіймали диверсанта, який підпалював електропідстанції
26 Липня 2024 10:40
читать на русском →

Служба безпеки затримала диверсанта, який за завданням розвідки РФ вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів на Черкащині.

Зловмисник намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району, повідомляє СБУ.

“Ворожим агентом виявився 20-річний місцевий житель, який шукав “легких грошей” в інтернеті. У разі знищення “цілей”, спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику гроші, які мали надходити на його банківську картку”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 11:31

Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон
26 Липня 2024 12:32

ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії
26 Липня 2024 10:01

В Україні відновлюється “велика приватизація”, на продаж виставлять п’ять об’єктів нерухомості та промисловості
26 Липня 2024 09:08

Росіяни вперше з осені 2022 року вдарили по Харкову касетним боєприпасом
26 Липня 2024 08:44

На фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень за добу, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки