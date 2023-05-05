Політика

На частині окупованої Запорізької області оголосили про “евакуацію”

5 Травня 2023 17:19
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евакуація, Запорізька область

Призначена Кремлем «влада» окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію жителів 18 населених пунктів, розташованих біля лінії фронту. Як написав у Telegram так званий «губернатор» Євген Балицький, йдеться про «тимчасове переміщення» жителів Тимошівки, Смирнового, Тарасівки, Орлянського, Молочанська, Куйбишева, Пришиба, Токмака, Малої Білозерки, Василівки, Великої Білозерки, Дніпрорудного, Михайлівки, Кам’янки-Дніпровської, Пологів, Кінських Роздор, Розівки.

За його словами, будуть вивезені передусім діти з батьками, літні люди, люди з інвалідністю та пацієнти лікувальних закладів. «Тимчасове переміщення», каже Балицький, «буде організовано в межах регіону».

Телеграм-канал «Реальне Запоріжжя» пише, що в окупованих Молочанському та Токмацькому районах Запорізької області батьки ховають дітей від російських солдатів, які проводять «переміщення». Місцеві жителі повідомляють, що евакуйованих українців спочатку планують вивезти до Бердянська, а звідти в російський Ростов-на-Дону. Тих, хто не бажає відпускати дітей, російські військові, за словами місцевих жителів, погрожують позбавити соціальних виплат.

Український мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про великі черги російських військових на міських заправках.


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