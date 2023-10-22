На Буковині затримано депутата, який вивозив ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали депутата, який нелегально хотів вивезти за кордон на автомобілі двох призовників, які намагалися уникнути призову до армії, пишуть місцеві ЗМІ.

“Депутат Дністровської райради у Чернівецькій області перевозив двох чоловіків в автомобілі “Мерседес”. У змові з невстановленими особами чоловіків планувалося незаконно вивезти за кордон, щоб вони уникли мобілізації”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано, відкрито кримінальне провадження за статтею “організація та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України”. Слідство готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу.