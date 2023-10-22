Кримінал

На Буковині затримано депутата, який вивозив ухилянтів за кордон

22 Жовтня 2023 18:36
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ухилянти

Правоохоронці затримали депутата, який нелегально хотів вивезти за кордон на автомобілі двох призовників, які намагалися уникнути призову до армії, пишуть місцеві ЗМІ.

“Депутат Дністровської райради у Чернівецькій області перевозив двох чоловіків в автомобілі “Мерседес”. У змові з невстановленими особами чоловіків планувалося незаконно вивезти за кордон, щоб вони уникли мобілізації”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано, відкрито кримінальне провадження за статтею “організація та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України”. Слідство готує клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу.


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