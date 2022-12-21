На Буданова та Резнікова готувався замах – СБУ

СБУ запобігла замаху на главу української військової розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

“Ворог сюди маршрутизував виконавця, до цього вони ставили перевірочне завдання агентурі, яка є в Україні. Завдання – ліквідація військовослужбовця. Було здійснено контроль за скоєнням злочину – імітація, фото-відео відгуки їм відправили, вони за це вже розрахували гроші. Зрозуміли, що ми можемо і вміємо працювати, і відправили вже виконавця для великої справи. Спочатку вони платили 100 тис. доларів, щоб це все розпочати, і вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну. Таких історій – до десяти”, – розповів Малюк в інтерв’ю каналу “1+1”.