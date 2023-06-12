Кримінал

На блок-посту під Києвом знову насмерть збили військового

12 Червня 2023 15:03
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Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП під Броварами.

Як повідомили у Бюро, 11 червня ппоблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

“За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці”, – йдеться у повідомленні відомства.

Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.


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