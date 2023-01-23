Суспільство

На батьківщині Щербицького відмовилися зносити його пам’ятник

23 Січня 2023 15:31
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пам'ятник

У Верхньодніпровську місцева влада відмовляється демонтувати пам’ятник першому секретарю ЦК КПУ Володимиру Щербицькому з головної площі міста. Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит до місцевої влади.

У відповіді йдеться, що у 2016 році після зняття з реєстру державних пам’яток місцева влада рішенням сесії внесла бюст як невід’ємний елемент благоустрою площі Поля у місті.

“Це найбільш поширений метод збереження комуністичних пам’ятників у містах – внесення їх до частини площі чи до музею під відкритим небом. Але рано чи пізно, приходять невідомі патріоти, які зносять пам’ятник чим і виконують дію закону” – розповів координатор проекту Декомунізація.Україна Вадим Позняков.

Володимир Васильович Щербицький народився у Верхньодніпровську, Катеринославська губернії УНР 17 лютого 1918. Перший секретар ЦК КПУ, член Політбюро ЦК КПРС; двічі Герой Соціалістичної Праці.


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