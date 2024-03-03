Політика

На Авдіївському напрямку сили РФ мають “локальні успіхи”

3 Березня 2024 13:54
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авдіївка
Російські військові. Ілюстративне фото / Фото ТАСС

На Авдіївському напрямку ситуація стабілізується, але сили РФ мають «локальні успіхи», повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку за добу «наші захисники відбили 14 атак ворога».

«За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії», – сказав речник.

Лиховій наголосив, що «немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів».

«Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції», – пояснив він.


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