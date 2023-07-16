Суспільство

На 77-му році життя померла актриса та співачка Джейн Біркін

16 Липня 2023 14:55
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музика, кіно

Джейн Біркін померла на 77 році життя, повідомляє Le Parisien.

За інформацією видання, співачку виявили мертвою у її будинку в Парижі.

Наприкінці травня вона станом здоров’я скасувала всі свої концерти. “Я завжди була великою оптимісткою і я розумію, що мені потрібно ще трохи часу, щоб знову бути в змозі вийти на сцену і бути з вами”, – казала тоді Біркін.

Саме на честь її модний будинок Hermès створив популярну сумку Birkin bag. Сумка “Біркін” вважається символом статусу та розкоші, і ціни на неї можуть сягати кількох сотень тисяч доларів.


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