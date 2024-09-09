МЗС викликало повіреного Ірану стосовно постачання балістичних ракет для РФ

Міністерство закордонних справ викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара, щоб “у жорсткій формі” попередити про наслідки поставок балістичних ракет для Росії.

9 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Російській Федерації.

Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.