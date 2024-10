МЗС України засудило генсека ООН за візит до РФ на саміт БРІКС

Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прийняв запрошення від Володимира Путіна на зустріч БРІКС у Казані, шкодить репутації ООН.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН”, – йдеться в повідомленні.

The UN Secretary General declined Ukraine's invitation to the first Global Peace Summit in Switzerland. He did, however, accept the invitation to Kazan from war criminal Putin. This is a wrong choice that does not advance the cause of peace. It only damages the UN's reputation.