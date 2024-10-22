Політика

МЗС України засудило генсека ООН за візит до РФ на саміт БРІКС
22 Жовтня 2024 14:35
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брікс, оон, росія
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш / Фото: ООН

Українське зовнішньополітичне відомство заявило, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який прийняв запрошення від Володимира Путіна на зустріч БРІКС у Казані, шкодить репутації ООН.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН”, – йдеться в повідомленні.

Цього року у БРІКС головує Росія, а головною подією в межах організації має стати саміт, який Кремль проводитиме 22-24 жовтня у Казані.


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