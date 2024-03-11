Політика

МЗС України викликало представника Папи Римського через його заяву про “білий прапор”

11 Березня 2024 20:27
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мзс, Папа Римський
Апостольський Нунцій Вісвалдас Кулбокас та Папа Римський Франциск / Фото: vaticannews

Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса в понеділок, 11 березня, запросили до Міністерства закордонних справ України через оприлюднені днями у ЗМІ висловлювання Його Святості Папи Франциска.

“Вісвальдасу Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо “білого прапору” та необхідності “проявити хоробрість і вести переговори” з агресором. В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви”, – повідомляє пресслужба МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві особливо наголосили, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Однак цей мир має бути справедливим і ґрунтуватися на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, наголосили в МЗС.


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