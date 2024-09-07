Політика

МЗС України пригрозило Ірану “руйнівними наслідками”
7 Вересня 2024 18:58
читать на русском →
росія, іран, ракети
Одна з іранських ракет «Fateh» / Фото з відкритих джерел

МЗС України висловило глибоке занепокоєння повідомленнями ЗМІ про постачання іранських балістичних ракет Росії і заявило, що якщо ці повідомлення підтвердяться, вони матимуть «руйнівні наслідки» для українсько-іранських відносин.

В опублікованій у суботу заяві МЗС також міститься заклик до керівництва Ірану утриматися від передання Росії будь-якого озброєння і військової техніки, а також до світового співтовариства – «посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру і безпеки».

На повідомлення про можливі поставки балістичних ракет з Ірану до Росії відреагували також у США. У Раді нацбезпеки заявили, що можлива передача Росії іранських ракет стане «драматичною ескалацією» збройного конфлікту в Україні. На березневому саміті групи G7 його учасники заявили, що якщо Іран поставить Росії ракети, то Захід відповість «новими значними заходами проти Ірану».

Про те, що Іран уже відвантажив Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії для застосування їх у війні проти України, напередодні повідомили The Wall Street Journal і телеканал CNN, посилаючись на джерела в розвідці. Про підготовку передачі таких ракет кілька днів тому писало агентство Bloomberg. За даними британської газети The Times, Росія отримала з Ірану партію з понад 200 балістичних ракет. З посиланням на українську розвідку газета пише, що, найімовірніше, йдеться про ракети «Фатх-300». Радіус їхньої дії сягає 110 кілометрів. В Ірану є значно більш далекобійні ракети, проте про їхнє можливе постачання Росії не повідомляється.

В іранському представництві в ООН заявили, що Іран не постачає зброю сторонам конфліктів, зокрема і в Україні, і закликає всі країни наслідувати цей приклад.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Вересня 2024 20:00

Удар РФ по Харківщині: рятувальники розповіли про наслідки
7 Вересня 2024 19:37

Bloomberg: Лідер голландських ультраправих обговорив із Зеленським біженців і Північний потік
7 Вересня 2024 18:58

МЗС України пригрозило Ірану “руйнівними наслідками”
7 Вересня 2024 17:20

Генштаб: Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках
7 Вересня 2024 16:55

У центрі Нью-Йорку на Донеччині піднято український прапор
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки