МЗС України пригрозило Ірану “руйнівними наслідками”

МЗС України висловило глибоке занепокоєння повідомленнями ЗМІ про постачання іранських балістичних ракет Росії і заявило, що якщо ці повідомлення підтвердяться, вони матимуть «руйнівні наслідки» для українсько-іранських відносин.

В опублікованій у суботу заяві МЗС також міститься заклик до керівництва Ірану утриматися від передання Росії будь-якого озброєння і військової техніки, а також до світового співтовариства – «посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру і безпеки».

На повідомлення про можливі поставки балістичних ракет з Ірану до Росії відреагували також у США. У Раді нацбезпеки заявили, що можлива передача Росії іранських ракет стане «драматичною ескалацією» збройного конфлікту в Україні. На березневому саміті групи G7 його учасники заявили, що якщо Іран поставить Росії ракети, то Захід відповість «новими значними заходами проти Ірану».

Про те, що Іран уже відвантажив Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії для застосування їх у війні проти України, напередодні повідомили The Wall Street Journal і телеканал CNN, посилаючись на джерела в розвідці. Про підготовку передачі таких ракет кілька днів тому писало агентство Bloomberg. За даними британської газети The Times, Росія отримала з Ірану партію з понад 200 балістичних ракет. З посиланням на українську розвідку газета пише, що, найімовірніше, йдеться про ракети «Фатх-300». Радіус їхньої дії сягає 110 кілометрів. В Ірану є значно більш далекобійні ракети, проте про їхнє можливе постачання Росії не повідомляється.

В іранському представництві в ООН заявили, що Іран не постачає зброю сторонам конфліктів, зокрема і в Україні, і закликає всі країни наслідувати цей приклад.