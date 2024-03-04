МЗС РФ заявили про “незавершену денацифікацію Німеччини”: Берлін прокоментував

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що “Денацифікація у Німеччині не завершена. Якщо німці не змінять ситуацію, наслідки для Німеччини будуть жахливими”.

Про це вона сказала під час брифінгу 4 березня, передає РБК.

Представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер прокоментував слова Захарової, відповідаючи на запитання DW на урядовій пресконференції в Берліні: “Ми не вперше чуємо таке. Ми не піддаємося на подібні залякування. А формулювання російської сторони говорять самі за себе”.

Своєю чергою офіційний представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер назвав слова Захарової абсурдом.

“Абсурд очевидний”, – констатував він.