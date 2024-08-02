Суспільство

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану
2 Серпня 2024 21:28
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У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, МЗС оновило рекомендації щодо перебування громадян України на території Ізраїлю та Лівану.

“МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС”, – йдеться в повідомленні МЗС.

Громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендують утриматися від поїздок до територій:

  • що межують із сирійським кордоном;
  • що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
  • до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);
  • долини Бекаа;
  • південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, МЗС рекомендує громадянам України невідкладно звертатися до посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, за адресою електронної пошти: [email protected] або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38-044-238-16-57, або на адресу електронної пошти [email protected].


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