Економіка

МЗС намагається повернути в Україну бренди IKEA, H&M і Zara

15 Жовтня 2023 15:32
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Міністерство закордонних справ намагається повернути IKEA, H&M і Zara та інші “базові бренди” в Україну. Про це розказав міністр Дмитро Кулеба в інтерв’ю каналу “1+1”, пише Ліга.

“Я вважаю, що чим більше тут буде бізнесу, тим більше впевненості в перемозі України це додаватиме, тим більше люди в Україні зможуть отримувати якісні товари і послуги. Так, це теж наша робота”, – сказав він.

У 2022 році МЗС допомогло повернути в Україну бренд McDonald’s, і зараз ця компанія має уже 90 ресторанів, які працюють.

За словами Кулеби, McDonald’s повернувся в Україну після того, як він провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Коли потрібно було McDonald’s повернути в Україну, я сказав Блінкену: поверни McDonald’s в Україну… Присутність McDonald’s в Україні – це сигнал інвесторам, що тут можна працювати. Це тисячі підрядників, які постачають McDonald’s, робочі місця. І так, я подзвонив Блінкену з інших питань і насамкінець кажу: “Тоні, а що взагалі за непорядок? Що це за ставлення таке до нас?” — розповів Кулеба.

За неофіційною інформацією, магазини H&M відкриються в Україні до кінця року.


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