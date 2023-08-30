Політика

МЗС Литви запросило представника Ватикану через заяви Папи Римського про “велику росію”

30 Серпня 2023 19:33
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Папа Римський

Міністерство закордонних справ Литви запросило представника Ватикану на розмову після висловлювань Папи Римського про захоплення «великою росією».

Про це пише суспільний мовник країни LRT

Як розповіла речниця литовського дипломатичного відомства Пауліна Левіцкіте, Апостольського нунція архиєпископа Петара Раїча запросили на розмову на початку вересня, коли той повернеться з відпустки.  

Водночас після заяв Франциска посольство Литви при Святому Престолі ознайомилося з реакцією Апостольської Нунціатури в Києві, яка зауважила, що «категорично відкидає такі інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не пропагував імперіалістичних ідей». Посольство не надавало цьому дипломатичної оцінки.

Левіцкіте стверджує, що дипломатична установа не обговорювала цю позицію з міністерством.


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