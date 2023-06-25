МЗС Італії відреагувало на бунт Пригожина: міф про єдність закінчився

Спроба заколоту в Росії, що була вчинена приватною військовою компанією “Вагнера”, показала слабкість путінського режиму.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю.

“Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців”, заявив Таяні додавши, що в результат дій “вагнерівців” можна сказати про слабкість російського фронту та близкість миру в Україні.

За словами міністр, повномасштабне вторгнення Росії стало бумерангом для російського диктатора Володимира Путіна.

“Росіяни не змогли перемогти, вони провалили бліцкриг. Тепер вони розплачуються за проблеми й протиріччя військового апарату”, – вважає італійський міністр.

Зокрема міністр висловив сподівання на те, що після спроби заколоту контрнаступ ЗСУ “рухатиметься ще швидше, й українці відновлять свою незалежність”.