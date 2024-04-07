Політика

“Мирний план” Трампа полягає у здачі українських територій Росії, – WP 

7 Квітня 2024 19:00
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війна, трамп
Експрезидент США Дональд Трамп / Фото: AP

Колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах заявляє, що міг би припинити війну Росії, натиснувши на Україну, щоб вона відмовилася від частини своїх території.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ідея Трампа полягає в підштовхуванні України до передачі Криму та Донбасу під контроль Росії, розповіли на умовах анонімності люди, які обговорювали це питання з Трампом та його радниками.

За словами співрозмовника The Washington Post, Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна “хочуть зберегти обличчя, хочуть виходу”, і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

Передвиборчий штаб Трампа, як зазначили в The Washington Post, відмовився прямо відповідати на запитання.

“Будь-які припущення щодо плану Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться”, – заявила речниця штабу Каролайн Лівітт.

Перші повідомлення про план Трампа щодо України було поширено ще минулого листопада на зустрічі у Вашингтоні між правоцентристами та делегацією Європейської ради з міжнародних відносин.

За словами людей, які були на тій зустрічі, колишній помічник Трампа в Білому домі Майкл Антон описав очікувані контури плану як поступку Україною територіями Криму та Донбасу, а також обмеження розширення НАТО та спонукання Путіна послабити свою зростаючу залежність від Китаю.

Однак в розмові з The Washington Post він сказав, що не спілкувався з Трампом протягом 18-24 місяців, а також заперечив, що знав щось про план Трампа щодо України.


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