Минулої доби росія била по Харківщині трьома ракетами та понад 50 ударними БПЛА

Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня.

У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки.