        Минулої доби росія била по Харківщині трьома ракетами та понад 50 ударними БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        16 Жовтня 2025 09:04
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів Харківської області, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

        У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки.

        Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня.

        Ворог здійснив масований обстріл по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.

        Тимчасово без електропостачання — 7390 абонентів у Близнюківській громаді.

        Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

        • попередньо 3 ракети (тип встановлюється);
        • 1 КАБ;
        • 56 БпЛА типу «Герань-2»;
        • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
        • 1 fpv-дрон.

        Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

        ▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка);
        ▪️у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне).


