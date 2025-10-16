Минулої доби росія била по Харківщині трьома ракетами та понад 50 ударними БПЛА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 15 населених пунктів Харківської області, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки.
Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Харків 12 жовтня.
Ворог здійснив масований обстріл по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.
Тимчасово без електропостачання — 7390 абонентів у Близнюківській громаді.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- попередньо 3 ракети (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 56 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Тамарганівка);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено автобус (с. Червоне).