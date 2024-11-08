Минулого місяця окупанти атакували Україну 2 тисячами дронів – британська розвідка

У жовтні Росія здійснила близько 2 тисяч атак дронами на Україну, повідомляє розвідка Великої Британії. Це приблизно на 700 безпілотників більше, ніж у вересні.

Аналіз ударів за жовтень і перший тиждень листопада оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

Британська розвідка зазначає, що кількість атак безпілотниками стабільно зростає з середини 2024 року. Основною причиною цього є постійні інвестиції Росії у виробництво дронів.

У перший тиждень листопада інтенсивність ударів залишалася високою, відповідаючи рівню останніх тижнів.

Фахівці прогнозують, що така висока інтенсивність атак з боку Росії збережеться у найближчому майбутньому.