Суспільство

Минулого місяця окупанти атакували Україну 2 тисячами дронів – британська розвідка
8 Листопада 2024 13:17
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дрони, розвідка британії
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У жовтні Росія здійснила близько 2 тисяч атак дронами на Україну, повідомляє розвідка Великої Британії. Це приблизно на 700 безпілотників більше, ніж у вересні. 

Аналіз ударів за жовтень і перший тиждень листопада оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

Британська розвідка зазначає, що кількість атак безпілотниками стабільно зростає з середини 2024 року. Основною причиною цього є постійні інвестиції Росії у виробництво дронів.

У перший тиждень листопада інтенсивність ударів залишалася високою, відповідаючи рівню останніх тижнів.

Фахівці прогнозують, що така висока інтенсивність атак з боку Росії збережеться у найближчому майбутньому.


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Минулого місяця окупанти атакували Україну 2 тисячами дронів – британська розвідка
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