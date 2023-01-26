Микола Тищенко зустрінеться із “таїландською ТрО”

“Слуга народу” Микола Тищенко вирушив до Таїланду. Це випливає з анонсу, опублікованого на сайті посольства України у Королівстві Таїланд.

Посольство закликає громадян України, які мешкають у Таїланді, прийти на зустріч із Тищенком 27 січня.

Зустріч розпочнеться о 16.30, адреса – Hotel “Novotel”, 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok.

Як відомо, РНБО своїм рішенням заборонила чиновникам залишати Україну з особистих міркувань. До списку “невиїзних” держслужбовців потрапили міністри та народні депутати, а також судді КСУ.

23 січня документ набрав чинності.