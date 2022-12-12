“Ми притягнемо Путіна до відповідальності” – лідери G7

Лідери країн “групи семи” заявили за підсумками зустрічі у понеділок, що змусять російського президента Путіна та його оточення відповісти за війну проти України, але не стали пояснювати, як саме.

“Ми твердо впевнені, що Росія зрештою повинна буде сплатити відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок розв’язаної нею війни. Військові злочини та інші звірства не повинні залишитися безкарними. Ми притягнемо президента Путіна та інших винних до відповідальності відповідно до міжнародного права “, – йдеться у заяві за підсумками зустрічі “великої сімки”, яка пройшла відеозв’язком.

Лідери США, Німеччини, Японії, Великобританії, Франції, Італії та Канади зобов’язуються у заяві у новому році продовжувати всіма способами допомагати Україні та мобілізувати на цю підтримку й інші країни.

У саміті взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він зокрема сказав, що зараз відчуває “можливість застосувати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей і всіх наших територій”.

“Я пропоную Росії хоча б спробувати показати, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме цього Різдва почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України”, – сказав Зеленський і закликав “сімку” допомогти в організації всесвітнього саміту з питання про мир в Україні.

“Сьогодні ми не бачимо ознак того, що Росія готова хоче міцного миру. Росія може прямо зараз закінчити цю війну, припинивши удари по Україні та повністю і без попередніх умов вивівши свої сили з території України. Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського про мир на справедливих умов”, – відгукнулися у своїй заяві лідери країн G7.