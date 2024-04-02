Політика

Ми не підтримували удари України за межами її території, – Блінкен

2 Квітня 2024 18:08
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війна, сша
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен / Фото: AP

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім не підтримував удари по цілях за межами території України.

На прес-конференції після зустрічі з главою французького МЗС Стефаном Сежурне журналіст поставив Блінкену запитання, чи вважає він стратегічний підхід України, яка наростила кількість ударів по російських нафтових заводах, правильним.

Блінкен відповів, що США з першого дня війни робили все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії. “Водночас ми не підтримували і не були залучені в удари України за межами її території”, – додав держсекретар США.


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