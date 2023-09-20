Політика

Ми на фінішній прямій, – Зеленський про рішення щодо ATACMS

20 Вересня 2023 09:28
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зброя, сша

Україна та США “на фінішній прямій” у питанні щодо постачання далекобійних ATACMS. Якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат на полі бою в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю CNN.

Глава держави в інтерв’ю американському виданню нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. Американський президент Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS.

“Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений”, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не хоче, щоб ATACMS були націлені на Росію, але прагне зберегти бойові можливості.

За словами Зеленського, для України “буде втратою”, якщо цієї зброї не буде надано. На його думку, це призведе до “більших втрат на полі бою та в інших місцях”.

Він також підтвердив потребу в більшій кількості систем протиповітряної оборони, зокрема, американської системи ППО Patriot. Зеленський наголосив, що вони необхідні для захисту цивільних районів.


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