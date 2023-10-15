МВФ створив фонд підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України – він охопить потреби реалізації плану щодо розвитку потенціалу України, здійснення реформ, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – зазначив Пишний.

За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль – зібрати 65 млн доларів.

Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – зазначив голова НБУ.