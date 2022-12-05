Можно ли получить онлайн консультацию адвоката в Украине?

Вы когда-нибудь гуглили сложный юридический вопрос? Потеряли много времени, но ничего не нашли? На самом деле, всё гораздо проще – вы должны были задать свой вопрос юристу. Но как это сделать и где его найти? Лучший вариант – онлайн консультация адвоката,

которую можно получить не прилагая сверхусилий.

Сегодня многие юристы предлагают помощь онлайн. Вам останется только найти подходящего, поскольку юристы имеют узкую специализацию, один может хорошо разбираться в брачно-семейном праве, а другой – в арендном или трудовом. Для этого есть специальные платформы. Мы изучили их для вас.

Хорошей бесплатной юридической помощи не бывает

Если вы хотите быструю и бесплатную юридическую помощь, можете смело закрывать эту страничку. Как правило, такие специалисты предложат короткую бесплатную консультацию в качестве “специальной” услуги.

Мы рассмотрели восемь юридических посредников и наша рекомендация – DealOk, биржа правового фриланса.

DealOk особенно впечатлил. В нашей выборке мы получили обоснованные ответы через портал. Нам были предоставлены личные беседы с юристами и конкретная помощь для возможных шагов. Юристы воздержались от рекламы, а сконцентрировались исключительно на информации – всё, что требовалось.

Через некоторые порталы иногда не удается найти подходящего адвоката, но попробовать стоит. После собеседования юрист может прислать вам предложение о платной консультации – ничего страшного. В конце концов, вполне возможно, что вы действительно хотите, чтобы он представлял вас. Главное, чтобы вы ничем себя не обязывали.

На DealOk всё устроено по другому, и, как позже выяснилось, именно такая практика применяется при онлайн консультации с юристом в западных странах.

Как пользоваться DealOk

Чтобы эффективно воспользоваться платформой DealOk достаточно выполнить три простых шага:

создать заявку;

выбрать исполнителя;

решить с ним ваш вопрос и оплатить услугу;

оценить качество выполненной работы.

Стоимость, а также сроки дедлайна выполнения вашего задания определяет заказчик, то есть именно вы.

Вы всегда можете сами решить, как поступить. Нанять кого-то еще или продолжать сотрудничество с одним юристом.

Онлайн платформы предлагают свои услуги в областях права, которые часто пользуются спросом: семейное, трудовое и вопросы наследства и имущества – всё это входит в портфолио серьезных провайдеров юридической помощи.

Онлайн консультации предлагают на своих веб-сайтах высокий уровень информации: часто имеется обширная тематическая информация и функции, например, отображение юридических вопросов других пользователей, на которые уже были даны ответы, или рейтинги юристов.

При использовании юридических консультаций все порталы имеют видимое шифрование SSL для защиты личных данных. Тем не менее есть возможности для улучшения с точки зрения пользователя.

Если юридическая помощь требуется только от случая к случаю и в короткие сроки, онлайн консультация прекрасная замена оффлайн обращению к юристу. Как и в случае с посещением юридической фирмы, качество консультации в конечном итоге всегда зависит только от компетенции соответствующего специалиста.