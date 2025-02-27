Політика

Можна швидко досягти перемир’я, але не миру, – Буданов
27 Лютого 2025 15:16
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Очільник ГУР МО Кирило Буданов / Фото: Унрінформ
Очільник ГУР МО Кирило Буданов / Фото: Унрінформ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив думку, що у війні РФ проти України можна швидко домогтися тимчасового перемир’я, але не постійного миру.

Про це він заявив в інтерв’ю “Укрінформу”.

“Це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир’я, я просто особисту можу сказати думку, – у принципі, це реально. Дійти швидко до миру – ні”, – сказав Буданов. На запитання, чого чекати від Росії за столом переговорів і на що вона розраховує, він відповів, що росіяни будуть “тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін”.

На думку Буданова, зараз Росії необхідна перерва у воєнних діях через те, що ціна їхнього проведення стає занадто високою – витрачаючи величезні ресурси на війну, керівництво РФ не може займатися масштабними проєктами всередині країни.

“Якщо вони, згідно з їхньою стратегією, до 2026 року не виходять із цієї війни, вони втрачають навіть шанс стати світовим лідером. Їм залишається максимум рівень регіонального лідерства, яке їх абсолютно не влаштовує”, – заявив він.

Буданов висловив думку, що режим Володимира Путіна зараз абсолютно стабільний, оскільки всередині РФ немає інших лідерів, які можуть становити серйозну загрозу для його влади. “Якщо з’являється лідер, усе може змінитися в один день, як було з Пригожиним”, – зазначив він.


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