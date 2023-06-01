Політика

“Може бути нокаут”. Зеленський натякнув на тяжке майбутнє Кличка

1 Червня 2023 20:09
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зеленський, кличко

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання. Однак спочатку він повернеться в Україну, щоб ознайомитися з усіма деталями.

“Скажу так, може бути нокаут”, – сказав президент на прес-конференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти у Молдові.

У ніч проти 1 червня російські окупанти атакували столицю ракетами з ОТРК “Іскандер”, всі вони були збиті. Уламки ракет впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі.

При цьому в Деснянському районі через російську атаку загинули троє людей – дві жінки і дитина, оскільки вони не змогли потрапити в укриття, яке знаходилося в поліклініці, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А столичний мер Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов’язків на час слідства голову Деснянського району.

При цьому в Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Деснянському районі.


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