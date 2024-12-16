Суспільство

МОЗ визначив перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК
16 Грудня 2024 20:04
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лікарня, реформа
Ілюстративне фото / Суспільне

Міністерство охорони здоров’я визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.

Як повідомляє пресслужба відомства, експертні команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.

У новій системі:

  • Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.
  • Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.
  • Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.

Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступні на сайті МОЗ.


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