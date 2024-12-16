МОЗ визначив перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК

Міністерство охорони здоров’я визначило перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК.
Як повідомляє пресслужба відомства, експертні команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні.
У новій системі:
- Створено 1348 експертних команд, в яких працюватимуть понад 4300 лікарів, що втричі більше порівняно з попередньою системою МСЕК.
- Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, психіатрична тощо.
- Визначено перелік лікарів, які працюватимуть у Центрі оцінювання функціонального стану особи, забезпечуючи експертну підтримку та перегляд рішень у разі їх оскарження пацієнтом.
Інтерактивна карта закладів та дашборди вже доступні на сайті МОЗ.