МОЗ перевірить МСЕК у Харкові, де пораненому військовому порадили “відрізати ногу”

Міністерство охорони здоров’я почало перевірку, після того, як військовий розповів, що голова Харківської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) порадила йому «відрізати ногу» для групи інвалідності.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Напередодні військовий Дмитро Олійник, який зазнав поранення у лютому 2022 року при обороні Харкова, розповів на своїй сторінці Facebook, що він відвідав обласну МСЕК для встановлення групи інвалідності.

За словами бійця, голова комісії з насмішкою зауважила, що він міг би отримати не 3, а 2 групу інвалідності, якби йому ампутували травмовану ногу.

Олійник заявив, що голова обласної МСЕК сказала йому: «Так нащо ти залишав свою ногу? треба було, аби її відрізали, і була б 2 група».

«Так тоді виходить треба було і загинути в одному зі штурмів. Це як треба відноситися до військових, що можна не брати до уваги висновки київських клінік про те, що права нога втратила свою функціональну здатність і являється біопротезом. Цього комісії МСЕК замало», — написав військовий.

Згодом Олійник розповів, що МСЕК встановила йому 3 групу інвалідності, хоча, за його словами, стаття 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» передбачає, що якщо поранення пов’язане із захистом Батьківщини, то група підвищується на один ступінь.

«Але наш харківський обласний МСЕК живе за власними законами. Дай 3-4 тисячі доларів і буде тобі нормальне рішення», — обурився військовий, натякнувши на корупцію.

Він також додав, що вже переніс 15 операцій, і закликав звільнити голову комісії, а замість неї призначити ветерана.

У МОЗ відреагували на інцидент. Там кажуть, що майже рік тому військовослужбовцю встановили 3 групу інвалідності. Через звільнення з лав Збройних сил України на початку серпня його документи надійшли до Харківської МСЕК №3 — повторно.

Там також пообіцяли провести оцінку правомірності встановлення групи інвалідності Харківською МСЕК.

«Наступного тижня на Харківську обласну МСЕК, у рамках рішення РНБО, очікує прицільна перевірка. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності», — зазначили в міністерстві.

Також у відомстві заявили, що після результатів перевірки «буде не просто проведена оцінка дій Харківської МСЕК, а винесені конкретні рішення і конкретні особи понесуть відповідальність».

«Кожен, хто намагатиметься принизити героїв, кожен, хто до своєї посади й повноважень додає зверхнє ставлення і корупційну складову, — буде жорстко покараний. Група інвалідності — не предмет для торгівлі. Є чіткі критерії, за якими вона встановлюється», — наголосили у МОЗ.

І нагадали, що у 2025 році МСЕК буде ліквідовано і повністю змінено підходи до проведення експертизи та встановлення інвалідності.